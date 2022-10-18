Минтранс Подмосковья дал водителям рекомендации по смене резины на зимнюю

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области дало водителям рекомендации по смене резины на зимнюю. Об этом во вторник, 18 октября, говорится на сайте ведомства.

Так, там посоветовали пока не менять летнюю резину на зимнюю, несмотря на то что в Подмосковье скоро начнутся низкие температуры, местами — заморозки.

Лучше всего, отметили в Минтрансе, поменять шины на зимние, когда выпадет снег. Шипы довольно сильно разрушают полотно, а также увеличивают тормозной путь. Кроме того, в дождливую погоду ездить на шипованной резине гораздо хуже, чем на обычной, отмечает агентство городских новостей «Москва». Сильного влияния ночные заморозки не окажут.

В Минтрансе отметили, что поменять летнюю резину на нешипованную зимнюю уже вполне возможно, использование «липучки» более предпочтительно. Такая резина меньше вредит дорогам и обеспечивает хорошее сцепление на льду, снегу и «каше».

Сменить резину можно, когда среднесуточная температура составит +5 градусов. При более низких температурах летние шины теряют эластичность, что приводит к ухудшению сцепления протектора с дорожным покрытием.

Также автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах, избегать резких перестроений и беспорядочного маневрирования, а также исключить резкие торможения и быстрый набор скорости с места. Также водителей попросили соблюдать дистанцию и заранее снижать скорость при подъезде к перекресткам и пешеходным переходам, отмечает телеканал «360».

16 октября управляющий интернет-магазином шин Андрей Назаров рассказал, что менять резину необходимо при определенных погодных условиях. Сделать это можно при среднесуточной температуре в пределах 5–7 градусов выше нуля и появлении ночных заморозков, отмечает «Федеральное агентство новостей».

В ноябре прошлого года координатор движения «Общество Синих Ведерок» Петр Шкуматов заявил, что переход от летних погодных условий к зимним является самым опасным периодом для автомобилистов. По его словам, водители в это время еще не успели адаптироваться к новым условиям, потому в начале зимы стоит особенно придерживаться вежливой манеры вождения, пишет НСН.

В октябре прошлого года технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов напомнил, что водители должны заменить летние покрышки на зимние до 1 декабря. Об этом говорится в ПДД. Кроме того, в зависимости от погодных условий дата может сдвигаться на более ранний срок. Перед сменой резины необходимо оценить состояние старых покрышек. Так, если толщина протектора — менее 4 мм или истек срок годности резины, то ее стоит заменить на новую.