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Минтранс Подмосковья дал водителям рекомендации по смене резины на зимнюю

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Фото: TAСС/Егор Алеев
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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области дало водителям рекомендации по смене резины на зимнюю. Об этом во вторник, 18 октября, говорится на сайте ведомства.

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Так, там посоветовали пока не менять летнюю резину на зимнюю, несмотря на то что в Подмосковье скоро начнутся низкие температуры, местами — заморозки.

Лучше всего, отметили в Минтрансе, поменять шины на зимние, когда выпадет снег. Шипы довольно сильно разрушают полотно, а также увеличивают тормозной путь. Кроме того, в дождливую погоду ездить на шипованной резине гораздо хуже, чем на обычной, отмечает агентство городских новостей «Москва». Сильного влияния ночные заморозки не окажут.

В Минтрансе отметили, что поменять летнюю резину на нешипованную зимнюю уже вполне возможно, использование «липучки» более предпочтительно. Такая резина меньше вредит дорогам и обеспечивает хорошее сцепление на льду, снегу и «каше».

Сменить резину можно, когда среднесуточная температура составит +5 градусов. При более низких температурах летние шины теряют эластичность, что приводит к ухудшению сцепления протектора с дорожным покрытием.

Также автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах, избегать резких перестроений и беспорядочного маневрирования, а также исключить резкие торможения и быстрый набор скорости с места. Также водителей попросили соблюдать дистанцию и заранее снижать скорость при подъезде к перекресткам и пешеходным переходам, отмечает телеканал «360».

16 октября управляющий интернет-магазином шин Андрей Назаров рассказал, что менять резину необходимо при определенных погодных условиях. Сделать это можно при среднесуточной температуре в пределах 5–7 градусов выше нуля и появлении ночных заморозков, отмечает «Федеральное агентство новостей».

В ноябре прошлого года координатор движения «Общество Синих Ведерок» Петр Шкуматов заявил, что переход от летних погодных условий к зимним является самым опасным периодом для автомобилистов. По его словам, водители в это время еще не успели адаптироваться к новым условиям, потому в начале зимы стоит особенно придерживаться вежливой манеры вождения, пишет НСН.

В октябре прошлого года технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов напомнил, что водители должны заменить летние покрышки на зимние до 1 декабря. Об этом говорится в ПДД. Кроме того, в зависимости от погодных условий дата может сдвигаться на более ранний срок. Перед сменой резины необходимо оценить состояние старых покрышек. Так, если толщина протектора — менее 4 мм или истек срок годности резины, то ее стоит заменить на новую.

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