Двое полицейских погибли в ДТП под Орском

Смертельное ДТП произошло на трассе Оренбург – Орск. Погибли двое полицейских в возрасте 26 и 37 лет, водитель и пассажир. Еще один пассажир 28 лет получил травмы.

Авария случилась на 236-м км автодороги «Урал» в Гайском городском округе. Водитель автомобиля ВАЗ-2114 двигался в сторону Орска, но, заходя в поворот, не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и опрокинулась, пишет Урал56.Ру.

В день ДТП сотрудники полиции находились не при исполнении служебных обязанностей, у них был выходной.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве на повороте с Киевского шоссе в сторону аэропорта Внуково с трассы вылетело маршрутное такси, следовавшее от станции метро «Саларьево» в Апрелевку. В результате ДТП пострадали10 человек. Один из них погиб.