Арестант попытался задушить соседа по камере и напал на сотрудника СИЗО в Москве

Подозреваемый в убийстве напал на соседа по камере и инспектора в Бутырском следственном изоляторе (СИЗО № 2) в Москве. По данным «Известий», инцидент произошел 17 октября.

Мужчина был этапирован в столицу из Ярославля для проведения психолого-психиатрической экспертизы.

Находясь в камере, по неизвестной пока причине, арестант напал на своего соседа и начал его душить. Заключенный оказал сопротивление и позвал на помощь.

Вошедшие в камеру сотрудники СИЗО оттащили нападавшего, однако второй заключенный успел получить травмы. Он был помещен в тюремную больницу.

После разъяснительной беседы с нападавшим арестант ударил инспектора СИЗО. Это может стать причиной добавления ему новых уголовных статей.

В августе сообщалось, что двое осужденных в исправительной колонии № 2 УФСИН РФ по Калмыкии напали на сотрудников колонии. В результате инцидента один сотрудник исправительного учреждения погиб на месте, еще семеро получили травмы. Нападавшие были задержаны. Возбуждено уголовное дело.