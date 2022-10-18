Украина попросит Израиль о поставках систем ПВО

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал о том, что Киев направит официальную просьбу к Израилю предоставить системы ПВО для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал 18 октября в ходе онлайн-брифинга с журналистами.

«Вчера я обратился к странам ЕС с просьбой предоставить Украине системы ПВО. Эту тему постоянно поднимает президент Украины, министр обороны в рамках формата «Рамштайн». Мы также обращаемся к США и все активно работаем над этой темой. Еще одна новость по этому вопросу. Сегодня Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой безотлагательно предоставить Украине системы противовоздушной обороны и начать качественное сотрудничество для получения Украиной соответствующих технологий», — отметил он.

Ранее 18 октября в Пентагоне сообщили о том, что власти США рассчитывают в течение ближайших недель передать Киеву первые зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS. Уточняется, что США предоставили Украине различные противовоздушные системы (ПВО), включая более 1,4 тыс. переносных ЗРК Stinger.

16 октября израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай заявил о том, что Израиль должен начать оказывать военную помощь Украине, после того как в СМИ появилась информация о якобы поставках Ираном баллистических ракет для России. До сих пор Израиль воздерживался от поставок оружие Киеву, ограничиваясь поставками гуманитарной помощи и ограниченных партий средств защиты для сотрудников гражданских чрезвычайных служб.

В ответ заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что намерение Израиля поставлять оружие Украине является опрометчивым шагом. Он отметил, что Израиль намеревается совершать поставки оружия националистическому режиму.

До этого, 12 октября, глава Пентагона Ллойд Остин объявил о том, что США в ближайшее время направят на Украину системы противовоздушной обороны (ПВО) «для защиты неба». По словам главы американского минобороны, Киев получит вооружения, которыми пользуются сами Соединенные Штаты Америки и «такие страны, как Германия». Кроме того, будет пополнен запас техники, уже имеющейся в арсенале украинской армии.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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