Новый справочник по ценам на запчасти вступит в силу 19 октября

Новый справочник средней стоимости запчастей вступит в силу 19 октября. Об этом 18 октября «Известиям» сообщила пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

Сборник составлен по новым правилам расчета цен с учетом аналогов оригинальных запчастей и будет учитывать ситуацию на рынке запчастей в соответствии с которым будут рассчитываться выплаты по ОСАГО.

По оценке РСА, изменение средней стоимости запчастей по сравнению со справочником от 19 сентября текущего года незначительное.

«В сентябре звучало множество опасений, что возможность учета цен аналогов оригинальных запчастей приведет к значительному снижению цен в справочниках. Сегодня мы видим, что оно находится в пределах 3%. При этом количество позиций в справочнике, по которым средняя цена сформирована с учетом цен на аналоги, практически не увеличилось, поэтому снижение объясняется главным образом появлением новых каналов поставок запчастей», — рассказал исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

17 октября страховщики предложили увеличить сроки ремонта автомобилей в два раза и разрешить в строго установленных случаях использовать запчасти, бывшие в употреблении. Сложности с проведением ремонта по ОСАГО продолжаются из-за слишком длительных сроков доставки деталей. По оценке директора департамента урегулирования убытков по автотранспорту СК «МАКС» Ивана Попова, к операционному заказу сейчас не доступно примерно 25–30% деталей. В основном отсутствуют стекла, элементы системы безопасности, электропроводка, несущие детали кузова и интерьера.