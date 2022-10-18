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Связывающую Удмуртию и Кировскую область дорогу отремонтировали на 80%

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Фото: Миндортранс УР
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В Глазовском районе Удмуртии на 80% отремонтирована региональная дорога Глазов – Понино – Зотово. Она связывает жителей Удмуртии и Кировской области.

Udm-info.ru со ссылкой на местных жителей пишет, что трасса очень нужна этому району. В селе Понино ремонтируют среднюю школу, более 200 учеников приходится возить за 10 км в школу деревни Золотарево. Кроме того, эта дорога необходима и двум фермерским хозяйствам, которые работают на этой территории.

Рабочие уложили два слоя асфальтобетона в соответствии с новыми ГОСТами. Эксперт «Народного фронта» в Удмуртии Алексей Ушаков рассказал ИА «Сусанин», что к проезжей части претензий нет. Ее ширина составляет 6,7 м, что соответствует техническому заданию. Готовы съезды на второстепенные дороги. Еще несколько съездов обустроят для удобства заезда автотранспорта.

В районе выезда из села Понино оборудовали новые остановки для школьных автобусов и общественного транспорта. В ближайшее время там появятся дорожные знаки и пешеходный переход.

Региональную дорогу Глазов – Понино – Зотово ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ранее сообщалось, что до 30 октября в Удмуртии должны завершить ремонт двух участков автодороги Ижевск – Ува. В Завьяловском районе дорожники приводят в порядок отрезок протяженностью 12 км. Работы ведутся в рамках федеральной программы «Содействие развитию автодорог регионального, межмуниципального и местного значений». В Увинском районе участок длиной 4 км ремонтируют по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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