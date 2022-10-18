Два киргизских банка временно приостановили обслуживание российских карт «Мир»

Еще два банка Киргизии приостановили обслуживание российских карт «Мир». Обратиться теперь нельзя в Бакай-банк и Доскредобанк, передает телеканал «Известия». Накануне от обслуживания отказался киргизский банк «Компаньон». Причины неизвестны, как и сроки возобновления операций.

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