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В России стартовал Зимний зачет Авто.ру

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Matthias Bein
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С 17 октября по всей России Авто.ру запускает онлайн-тестирование знаний правил безопасности на дорогах в зимний период. «Зимний зачет Авто.ру» поможет водителям и пешеходам проверить, насколько хорошо они помнят правила дорожного движения и знают ли особенности управления автомобилем зимой. Вопросы подготовили эксперты Авто.ру совместно с ЦОДД Москвы и автошколой «Баранка».

Опрос Авто.ру показал, что 66% респондентов управлять автомобилем зимой труднее — в первую очередь из-за изменения тормозного пути и ухудшения видимости. «Зимний зачёт Авто.ру» поможет напомнить всем участникам дорожного движения, как действовать в условиях снегопада, гололёда или мокрого снега, чтобы чувствовать себя увереннее на дороге.

Тест включает вопросы на знание ПДД и задачи, связанные со спецификой зимнего вождения. Например, как правильно выполнить обгон, если разметка занесена снегом, что нужно помнить при торможении на льду, как пешеходу безопасно передвигаться по проезжей части, если это необходимо.

Специалисты подготовили 350 вопросов, которые разделены на три группы в зависимости от уровня сложности. За правильный ответ на простое задание можно получить два балла, за ответ на сложное — шесть.

Зачет пройдёт на сайте pdd.auto.ru, принять участие можно до 30 ноября 2022 года. Участникам нужно за 15 минут ответить на 15 вопросов. На прохождение даётся две попытки, во время каждой можно воспользоваться помощью сервиса: получить пять дополнительных минут и один раз узнать правильный ответ.

Те, кто ответят на большую часть вопросов, получат призы от партнёров. А еще Авто.ру объявит регион-победитель, в котором зачёт сдадут успешнее всего.

Впервые тестирование знаний правил дорожного движения Авто.ру проводил в 2020 году — в «Большом экзамене ПДД», тогда участие приняли 150 тысяч человек. Весной 2022-го уже более миллиона участников проверили свои знания.

Информационные партнёры Зимнего зачёта — МИЦ «Известия», «Новые Известия (Кубань)», «Юга.ру», Inkazan, Men Today, TechInsider.

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