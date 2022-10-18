Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Татарстане
В Кукморском районе Татарстана в результате пожара в частном доме погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС России.
Пожар произошел утром 18 октября в поселке Село-Чура. Прибывшие спасатели обнаружили, что горит дом площадью 40 кв. м и кирпичный пристрой площадью 8 кв. м. Локализация возгорания была объявлена в 7:20, полная ликвидация — через 10 минут.
В процессе разбора завалов было обнаружено тело 63-летнего мужчины, пишет InKazan.ru. Причина и обстоятельства возгорания устанавливаются.
В ночь на 18 октября пожар произошел в частном доме в поселке Жигалово Иркутской области. В результате погибли три человека. Одной женщине удалось выбраться из огня, ее госпитализировали.