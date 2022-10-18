Кулеба направил Зеленскому предложение о разрыве дипотношений с Ираном

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба направил президенту страны Владимиру Зеленскому предложение о разрыве Киевом дипломатических отношений с Тегераном. Об этом глава МИДа заявил во вторник, 18 октября, в ходе онлайн-брифинга.

Он мотивировал данное предложение тем, что якобы иранские дроны нанесли ущерб и разрушения в украинских городах.

По словам Кулебы, речь о восстановлении всего комплекса отношений с Тегераном может идти только после прекращения якобы ведущихся поставок оружия Москве.

В этот же день депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что в парламент внесен проект постановления о разрыве дипломатических отношений Украины с Ираном. Он также призвал парламентариев обратиться к международным организациям с просьбой о введении санкций против Ирана.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Кремль не располагает данными о закупке и использовании российской армией иранских дронов в ходе специальной военной операции (СВО).

Накануне газета Politico сообщила, что США намерены ввести санкции в отношении Ирана за то, что Тегеран якобы осуществляет поставки вооружений в Россию. По сообщению неназванных чиновников, они будут включать как экономические ограничения, так и меры экспортного контроля.

До этого, 26 сентября, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран не считает правильным поддерживать кого-либо из участников российско-украинского конфликта. Он не стал отрицать наличие договоренностей с РФ о сотрудничестве в сфере безопасности, однако подчеркнул, что они не включают в себя поставки вооружений или боевой техники.

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