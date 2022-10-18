Вооруженные силы (ВС) России уничтожили в Одесской области станцию космической связи Украины. Об этом сообщил 18 октября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Палиевка Одесской области уничтожена станция космической связи Центра правительственной связи Украины», — заявил он.

Конашенков также рассказал об уничтожении трех радиолокационных станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50 в районах Артемовска, Выемки и Соледара, пишет «Газета.Ru».

Кроме того, по его словам, у населенного пункта Петропавловка Донецкой Народной Республики российские военные уничтожили пусковую установку украинского ЗРК С-300.

Он также добавил, что Вооруженные силы России нанесли новую серию ракетных ударов по энергетическим объектам и по системе военного управления Украины. Все назначенные цели поражены.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».