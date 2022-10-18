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Томские ученые создали импланты для людей с дефектами мягких тканей лица

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Ученые Томского государственного университета (ТГУ) разработали сверхэластичные и гиперупругие импланты для помощи людям с дефектами мягких тканей лица, мышц и сухожилий. Об этом пресс-служба вуза сообщает во вторник, 18 октября.

Импланты выполнены из никелида титана и представляют собой металлотрикотажную сетку. Толщина проволоки составляет 60–90 микрометров, а ее сверхэластичность позволяет конструкции деформироваться и восстанавливаться в условиях динамической физиологической среды.

«Необходимость в замещении, восстановлении или поддержании мягких тканей у пациентов возникают в разных ситуациях, например, у онкобольных людей после удаления злокачественных образований. Речь идет о дефектах разных мягких тканей — кожи, мышц, стенки кровеносных сосудов, сухожилий, связок, внутренних органов», — объяснил старший научный сотрудник ТГУ Гульшарат Байгонаков.

Как уточняет РИА «Томск», о создании сплава никелида титана стало известно в феврале 2022 года. Уже тогда материал планировалось применять в сфере онкологии и травматологии при замещении обширных дефектов костных структур.

В феврале этого года также сообщалось, что ученые ТГУ разрабатывают математические алгоритмы, которые позволят оперативно выявлять эпидемии и принимать решения по снижению социальных рисков и экономических потерь. Проект поддержан Российским научным фондом (РНФ).

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