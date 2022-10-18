В базе службы занятости москвичам стали доступны около 400 тыс. вакансий

Порядка 400 тыс. вакансий стали доступны жителям Москвы в базе службы занятости, туда добавились еще 25 тыс. предложений работы. Об этом во вторник, 18 октября, сообщается на сайте столичной мэрии.

Как рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, власти развивают бизнес-направления и расширяют партнерскую сеть, чтобы предложить москвичам как можно больше актуальных и релевантных вариантов трудоустройства.

По ее словам, служба занятости взаимодействует не только с работодателями, но и с передовыми технологичными платформами онлайн-рекрутинга, пишет RT.

«В рамках сотрудничества с «Авито Работа» мы расширили агрегированную базу на 25 тыс. вакансий. Теперь она составляет почти 400 тыс.», — цитирует Ракову «Москва 24».

Большая части предлагаемых вакансий подойдет представителям рабочих профессий — технологов, инженеров-механиков, автослесарей и других специалистов. Карьерные консультанты центра занятости населения «Моя работа» помогут подобрать соискателю нужную вакансию. Кроме того, работу можно найти также самостоятельно, перейдя на страницу центра занятости «Моя работа», сообщает агентство городских новостей «Москва».

В службу занятости населения Москвы входит 57 отделов трудоустройства, большинство расположены в столичных центрах госуслуг «Мои документы», уточняет РИАМО.

16 октября эксперты площадки «Авито Работа» рассказали «Известиям», что в пятерку высокооплачиваемых вакансий октября в Москве вошли стоматолог-ортодонт, менеджер транзитных продаж, мастер по ремонту ноутбуков, главный бухгалтер и прораб отделочных работ. Таким специалистам предлагают зарплату 120–300 тыс. рублей в месяц.