Центр Нижнего Новгорода перекроют на три года из-за прокладки метро
В Нижнем Новгороде на три года перекроют центральные улицы. Движение ограничат из-за строительства метро. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.
ИА «НьюсНН» уточняет, что ограничения будут действовать на улице Максима Горького, от Ошарской улицы до улицы Ванеева. Их введут 1 ноября этого года, а снимут в конце декабря 2025-го.
Также в Нижнем Новгороде из-за строительства метро ограничили проезд по улице Сеченова, от улицы Тургенева до Большой Печерской улицы. Запрет снимут 15 ноября.
27 сентября сообщалось, что в Нижнем Новгороде строительство новых станций подземки идет в соответствии с графиком. Отставания не зафиксировано.