УАЗ рассказал о процессе замены импортных деталей и узлов

Ульяновский автозавод (УАЗ) с февраля текущего года работает над замещением критически важных компонентов иностранного производства отечественными аналогами. Об этом 18 октября в рамках Московского автомобильного научного форума (МАНФ-2022) рассказал технический директор УАЗа Михаил Гурьянов.

Выбывшие из комплектаций позиции на автозаводе в ближайшее время будут возвращать при помощи новых партнеров из Китая. Планируется закупка подушек безопасности, системы электронной стабилизации ESP, автоматической коробки передач и некоторых других важных узлов.

Специалист сообщил, что у УАЗа был 31 импортный поставщик комплектующих, который поставлял порядка 400 видов иностранных узлов и деталей. Наиболее критичные из них были блоки управления двигателем, системы активной и пассивной безопасности, компоненты жгутов проводов.

Сейчас завод занят максимальной взаимной унификацией выпускаемых моделей. Так, детали от внедорожника Patriot адаптированы под классический вездеход Hunter, компоненты легкого грузовика Pickup подошли к семейству коммерческой линейки «Профи».

В качестве приоритетных среднесрочных планов завода Михаил Гурьянов назвал выпуск газомоторной техники (LPG и CNG), а также возобновление проектов по элекртификации выпускаемого транспорта.

16 августа стало известно, что завод по выпуску электрогрузовиков EVM PRO откроется в IV квартале 2022 года в Москве. Машина построена на базе шасси «УАЗ Профи». Машина грузоподъемностью до 1 т имеет запас хода на одном заряде 300 км. Межсервисный пробег составляет 30 тыс. км, что соответствует расширенной заводской гарантии. Электрогрузомобиль будет выпускаться в трех вариантах кузова: промтоварный фургон, изотермический фургон и холодильник (авторефрижератор).