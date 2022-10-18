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Спасательная операция на месте крушения самолета у дома в Ейске завершена

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Хижняк
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Спасательная операция на месте крушения самолета у дома в Ейске завершена. Об этом 18 октября сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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«В 16:00 мск на месте крушения самолета завершены аварийно-спасательные работы. Теперь мы рассматриваем алгоритм аварийно-восстановительных работ», — заявил губернатор в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что дом восстановят, а не снесут. Угрозы обрушения нет, заверил глава региона. На реконструкцию поврежденной части дома, по его прогнозам, может уйти около пяти месяцев.

Кондратьев добавил, что жильцы не пострадавших подъездов дома с 18:00 смогут вернуться в свои квартиры.

Вечером 17 октября Су-34 потерпел крушение в городе Ейске. Оба летчика катапультировались. Самолет упал во двор многоэтажки, начался пожар.

В Следственном комитете России заявили, что основная версия ЧП — техническая неисправность.

Согласно последним данным, погибли 14 человек. Ранее Кондратьев пообещал, что семьям погибших после ЧП в Ейске выплатят по 1 млн рублей.

В Ейском районе объявлен трехдневный траур.

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