Спасательная операция на месте крушения самолета у дома в Ейске завершена
Спасательная операция на месте крушения самолета у дома в Ейске завершена. Об этом 18 октября сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«В 16:00 мск на месте крушения самолета завершены аварийно-спасательные работы. Теперь мы рассматриваем алгоритм аварийно-восстановительных работ», — заявил губернатор в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что дом восстановят, а не снесут. Угрозы обрушения нет, заверил глава региона. На реконструкцию поврежденной части дома, по его прогнозам, может уйти около пяти месяцев.
Кондратьев добавил, что жильцы не пострадавших подъездов дома с 18:00 смогут вернуться в свои квартиры.
Вечером 17 октября Су-34 потерпел крушение в городе Ейске. Оба летчика катапультировались. Самолет упал во двор многоэтажки, начался пожар.
В Следственном комитете России заявили, что основная версия ЧП — техническая неисправность.
Согласно последним данным, погибли 14 человек. Ранее Кондратьев пообещал, что семьям погибших после ЧП в Ейске выплатят по 1 млн рублей.
В Ейском районе объявлен трехдневный траур.