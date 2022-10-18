Взявшую ипотеки на 150 млн рублей банду осудили на Ставрополье

В Ставропольском крае осудили банду, члены которой брали на других людей ипотечные кредиты и присваивали деньги себе. На скамье подсудимых оказались семь человек.

Установлено, что члены преступной группы подыскивали людей, готовых взять ипотеку на свое имя. За это им предлагали от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. На них готовили подложные документы о трудоустройстве и зарплате для подачи на рассмотрение в банки.

После получения одобрения от финансовых организаций члены банды присваивали деньги. Таким способом им удалось заработать в общей сложности 150 млн рублей.

Преступная схема была раскрыта в 2019 году. Суд Невинномысска приговорил троих обвиняемых в срокам от 3,5 до 4 лет условного наказания. Остальные будут отбывать реальный срок в колонии. Им назначили от 5,5 до 7,5 года заключения, пишет NewsTracker.

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