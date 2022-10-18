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Spiegel сообщил об увольнении главы службы кибербезопасности ФРГ

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Фото: Global Look Press/Christophe Gateau
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Министерство внутренних дел Германии уволило главу федерального управления по информационной безопасности Арне Шёнбома. Об этом 18 октября сообщил Der Spiegel.

Шёнбом подвергся критике в связи с подозрением в возможных связях с российскими спецслужбами. 7 октября в передаче ZDF Magazin Royale сообщили, что в основанной им общественной организации «Совет по кибербезопасности Германии» состоит также компания Protelion. Ее назвали «дочкой» российской компании по кибербезопасности Infotecs.

В исследовательской сети Policy Network Analytics заявили, что Infotecs была основана и управляется бывшим сотрудником КГБ Андреем Чапчаевым.

Отмечается, что Шёнбом старался дистанцироваться от «Совета по кибербезопасности Германии», но в сентябре выступил на юбилейном мероприятии организации. Совокупность всех этих факторов привела к скандалу, в результате чего немецкие СМИ сообщили о скором уходе Шёнбома с государственной службы.

25 сентября власти Германии призвали запретить гражданам Европейского союза (ЕС) занимать руководящие должности в российских государственных компаниях. Предполагается, что запрет станет частью следующего пакета западных санкций в отношении России.

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