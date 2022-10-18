Spiegel сообщил об увольнении главы службы кибербезопасности ФРГ
Министерство внутренних дел Германии уволило главу федерального управления по информационной безопасности Арне Шёнбома. Об этом 18 октября сообщил Der Spiegel.
Шёнбом подвергся критике в связи с подозрением в возможных связях с российскими спецслужбами. 7 октября в передаче ZDF Magazin Royale сообщили, что в основанной им общественной организации «Совет по кибербезопасности Германии» состоит также компания Protelion. Ее назвали «дочкой» российской компании по кибербезопасности Infotecs.
В исследовательской сети Policy Network Analytics заявили, что Infotecs была основана и управляется бывшим сотрудником КГБ Андреем Чапчаевым.
Отмечается, что Шёнбом старался дистанцироваться от «Совета по кибербезопасности Германии», но в сентябре выступил на юбилейном мероприятии организации. Совокупность всех этих факторов привела к скандалу, в результате чего немецкие СМИ сообщили о скором уходе Шёнбома с государственной службы.
25 сентября власти Германии призвали запретить гражданам Европейского союза (ЕС) занимать руководящие должности в российских государственных компаниях. Предполагается, что запрет станет частью следующего пакета западных санкций в отношении России.