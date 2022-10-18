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Сбитый автомобилем руководитель «Звездного городка» рассказал о ДТП

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Руководитель ЦУП «Звездный городок» Анатолий Уронов, которого сбил на пешеходном переходе космонавт Олег Артемьев, рассказал 18 октября «Известиям» об обстоятельствах ДТП.

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В данный момент мужчина находится в больнице.

По его словам, он переходил дорогу по пешеходному переходу, а после наезда автомобиля потерял сознание.

Уронов рассказал, что не помнит и не понимает, как всё произошло. Очнулся он уже в машине скорой помощи.

Ранее сообщалось, что врачи зафиксировали у него черепно-мозговую травму, закрытую травму грудной клетки, переломы позвоночника и ребер и другие повреждения.

ДТП произошло вечером 17 октября в Подмосковье.

В «Роскосмосе» рассказали, что в условиях ограниченной видимости на плохо освещенной дороге вне зоны пешеходного перехода. Артемьев, по информации госкорпорации, не заметил человека.

Артемьев был трезв и оказал первую помощь пострадавшему.

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