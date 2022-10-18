В парламенте Японии призвали Украину сложить оружие

Киев должен немедленно сложить оружие и остановить боевые действия, раз Украина не может воевать без постоянных военных поставок с Запада. Об этом 16 октября заявил депутат парламента, член палаты советников Японии Мунэо Судзуки.

Как пишет портал Yahoo News Japan, депутат отметил постоянные просьбы о новых поставках оружия со стороны Киева. Он обратил внимание на то, что министерство обороны Украины указывает, что «Россия использует только две трети имеющихся у нее ракет», в то же самое время заявляя, что России «не хватает ракет».

«Киев постоянно заявляет, что у России не хватает ракет. Но так ли это на самом деле? А если бы это было и так, то почему США не перестают поставлять Украине вооружение, чтобы не затягивать этот конфликт? Если вы, украинцы, не можете воевать самостоятельно, немедленно остановите боевые действия», — заметил Судзуки.

Депутат выразил надежду на скорейшее завершение конфликта.

До этого, 12 октября, заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан выразил беспокойство из-за интенсификации конфликта на Украине. Как отметил Шуан, международное сообщество должно побудить стороны вокруг конфликта на Украине как можно скорее возобновить переговоры.

Ранее в тот же день китайские эксперты выразили мнение, что Запад, предвидя затяжной конфликт, чтобы истощить Россию, продолжит поставлять Украине больше оружия. Специалисты призывают Европу не терять независимость и не наносить ущерб собственным интересам.

11 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что американская сторона де-факто уже давно участвует в конфликте на Украине и вооружает киевский режим.

В сентябре президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что США, Великобритания и Евросоюз подталкивают Украину к переносу военных действий на территорию России. Он уточнил, что со стороны Запада в ход пошел и ядерный шантаж: некоторые представители государств говорят о допустимости применения против России ядерного оружия. Он напомнил, что РФ также располагает различными средствами поражения.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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