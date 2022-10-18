Реклама
Прямой эфир
Мир
Тайвань заявил о появлении в регионе 11 самолетов и двух кораблей КНР
Политика
В Кремле рассказали о защите новых субъектов в составе РФ
Мир
Турция получила гарантии от США по выходу российской агропродукции на рынок
Мир
Ереван попросил ОБСЕ отправить наблюдателей на границу с Азербайджаном
Интернет
РКН потребовал от Google разблокировать аккаунты Совфеда в YouTube
Мир
Посольство РФ назвало дискриминацией арест россиян в Норвегии
Политика
Путин провел встречу с губернатором Самарской области Азаровым
Армия
Под Одессой ликвидирована станция космической связи правительства Украины
Политика
ГД приняла в I чтении проект о праве мобилизованных передавать управление бизнесом
Мир
Несколько районов Киева остались без воды и электроэнергии
Мир
Эстония на заседании совета ЕС предложит передать активы РФ Украине
Мир
В Верховную раду внесли постановление о разрыве дипотношений с Ираном
Сюжет:

В парламенте Японии призвали Украину сложить оружие

Депутат японского парламента Судзуки призвал Украину немедленно остановить боевые действия
0
Фото: TASS/DPA/ThePresidentialOfficeofUkraine
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киев должен немедленно сложить оружие и остановить боевые действия, раз Украина не может воевать без постоянных военных поставок с Запада. Об этом 16 октября заявил депутат парламента, член палаты советников Японии Мунэо Судзуки.

Вопрос комплексов: какое еще оружие НАТО планирует передать Киеву
И что значат грядущие учения альянса по силам ядерного сдерживания

Как пишет портал Yahoo News Japan, депутат отметил постоянные просьбы о новых поставках оружия со стороны Киева. Он обратил внимание на то, что министерство обороны Украины указывает, что «Россия использует только две трети имеющихся у нее ракет», в то же самое время заявляя, что России «не хватает ракет».

«Киев постоянно заявляет, что у России не хватает ракет. Но так ли это на самом деле? А если бы это было и так, то почему США не перестают поставлять Украине вооружение, чтобы не затягивать этот конфликт? Если вы, украинцы, не можете воевать самостоятельно, немедленно остановите боевые действия», — заметил Судзуки.

Депутат выразил надежду на скорейшее завершение конфликта.

До этого, 12 октября, заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан выразил беспокойство из-за интенсификации конфликта на Украине. Как отметил Шуан, международное сообщество должно побудить стороны вокруг конфликта на Украине как можно скорее возобновить переговоры.

Ранее в тот же день китайские эксперты выразили мнение, что Запад, предвидя затяжной конфликт, чтобы истощить Россию, продолжит поставлять Украине больше оружия. Специалисты призывают Европу не терять независимость и не наносить ущерб собственным интересам.

11 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что американская сторона де-факто уже давно участвует в конфликте на Украине и вооружает киевский режим.

В сентябре президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что США, Великобритания и Евросоюз подталкивают Украину к переносу военных действий на территорию России. Он уточнил, что со стороны Запада в ход пошел и ядерный шантаж: некоторые представители государств говорят о допустимости применения против России ядерного оружия. Он напомнил, что РФ также располагает различными средствами поражения.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022