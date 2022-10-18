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Обученные США африканские военные устроили пять госпереворотов в Африке

Rolling Stone: обученные США африканские военные устроили пять госпереворотов в Африке с 2015 года
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Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
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Африканские военные, которые принимали участие в учениях США, с 2015 года устроили пять государственных переворотов на африканском континенте. Об этом сообщает журнал Rolling Stone.

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По информации издания, которое ссылается на данные африканского командования вооруженными силами США (АФРИКОМ), речь идет об участниках антитеррористических учений Flintlock Африканского командования вооруженных сил США.

«Учения, проводящиеся командованием специальных операций США в Африке (SOCAFRICA) Flintlock, может, и не являются инкубатором мятежей, но недавние путчисты были одними из самых известных их участников. Офицеры, принявшие участие всего в двух учениях Flintlock, совершили пять переворотов с 2015 года», — говорится в статье.

По данным издания, буркинийский военный Жильбер Дьендере проходил обучение у американцев в 2010 году, а в 2015 году устроил переворот в Буркина-Фасо. Вместе с ним в учениях участвовал подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба, который сверг власти Буркина-Фасо в январе этого года. Во главе страны он продержался до конца сентября, когда его свергла группа военных под руководством Ибрагима Траоре.

В 2019 году участниками учений Flintlock были полковник Мамади Думбуя, ставший президентом Гвинеи в 2021 году в результате мятежа, и вице-президент Мали Ассими Гоита, и полковник Ассими Гоита, захвативший власть в Мали в том же году.

Кроме того, сообщается, что с 2008 года обучавшиеся в США африканские военные предприняли девять попыток переворота в пяти западноафриканских странах, из них восемь были успешными.

Однако, командующий сил SOCAFRICA Милтон Сэндс заявил, что перевороты в африканских странах не связаны с проводимыми учениями. По его словам, США не несут ответственности за недовольства в африканских странах, которые приводят к переворотам. В данном случае стоит говорить о том, что население африканских государств в ряде случаев недовольно поддерживаемыми США лидерами и их политикой, отметил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинили США в том, что США на протяжении нескольких десятков лет организовывали государственный переворот на Украине и навязывали свои идеи населению страны. А первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский предложил Вашингтону признать свою роль в госперевороте на Украине в 2014 году.

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