Африканские военные, которые принимали участие в учениях США, с 2015 года устроили пять государственных переворотов на африканском континенте. Об этом сообщает журнал Rolling Stone.

По информации издания, которое ссылается на данные африканского командования вооруженными силами США (АФРИКОМ), речь идет об участниках антитеррористических учений Flintlock Африканского командования вооруженных сил США.

«Учения, проводящиеся командованием специальных операций США в Африке (SOCAFRICA) Flintlock, может, и не являются инкубатором мятежей, но недавние путчисты были одними из самых известных их участников. Офицеры, принявшие участие всего в двух учениях Flintlock, совершили пять переворотов с 2015 года», — говорится в статье.

По данным издания, буркинийский военный Жильбер Дьендере проходил обучение у американцев в 2010 году, а в 2015 году устроил переворот в Буркина-Фасо. Вместе с ним в учениях участвовал подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба, который сверг власти Буркина-Фасо в январе этого года. Во главе страны он продержался до конца сентября, когда его свергла группа военных под руководством Ибрагима Траоре.

В 2019 году участниками учений Flintlock были полковник Мамади Думбуя, ставший президентом Гвинеи в 2021 году в результате мятежа, и вице-президент Мали Ассими Гоита, и полковник Ассими Гоита, захвативший власть в Мали в том же году.

Кроме того, сообщается, что с 2008 года обучавшиеся в США африканские военные предприняли девять попыток переворота в пяти западноафриканских странах, из них восемь были успешными.

Однако, командующий сил SOCAFRICA Милтон Сэндс заявил, что перевороты в африканских странах не связаны с проводимыми учениями. По его словам, США не несут ответственности за недовольства в африканских странах, которые приводят к переворотам. В данном случае стоит говорить о том, что население африканских государств в ряде случаев недовольно поддерживаемыми США лидерами и их политикой, отметил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинили США в том, что США на протяжении нескольких десятков лет организовывали государственный переворот на Украине и навязывали свои идеи населению страны. А первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский предложил Вашингтону признать свою роль в госперевороте на Украине в 2014 году.