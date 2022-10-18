Государственный интернет-магазин по продаже дров запустили на Украине

На территории Украины запустили государственный интернет-магазин «ДроваЕ», продающий дрова для граждан страны. Об этом сообщает РБК-Украина.

Сайт предлагает приобрести как колотые, так и не колотые дрова из разных сортов древесины. Кроме того, отмечается, что на одного человека установлен предел на покупку в 15 кубометров дров на отопительный сезон.

«Заготовка дров для украинцев продолжается. Уже реализовано 2,439 млн кубометров древесины. На складах сейчас находится около 187 тыс. куб. м. В целом до конца года лесхозы Гослесагентства планируют реализовать 1,1 млн куб. м дров», — приводит пресс-служба слова главы Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца.

Он также добавил, что под топор украинские леса никто не пускает, а дополнительная заготовка топливных дров в 2022 году осуществляется за счет неиспользованного лимита заготовки древесины за прошлые годы.

Ранее, 8 октября, правительство Украины утвердило программу по закупке дров и мобильных печей (буржуек) для регионов. Отмечается, что украинская железнодорожная компания произведет 6 тыс. буржуек и дополнительно заготовит 6 тыс. кубов дров.

До этого, 1 октября, глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко предложил отказаться от газа и перейти на отопление мусором и биомассой. По словам главы «Нафтогаза», Украине экономически выгоднее запустить такие проекты, чем импортировать газ даже на этот отопительный сезон.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 августа отметил, что грядущая зима станет самой трудной для страны из-за высоких цен на газ. На тот момент стоимость газа в Европе поднялась выше отметки в $3300 за 1 тыс. куб. м.