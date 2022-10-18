В МГУ назвали фантастикой теорию о сотрудничестве России и США на Аляске

Аляска не станет местом возобновления отношений России и США. Такое мнение выразил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев в беседе с «Известиями» 18 октября.

Ранее в этот день главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Петров сказал «РИА Новости», что новый этап отношений РФ и США может начаться именно на Аляске, здесь могут появиться совместные проекты, в том числе по добыче углеводородов.

«На Аляске всё уже добывается, никакая помощь России не требуется, и совместные разработки — неизвестно для чего и для кого. Поэтому мне представляется это таким фантастическим проектом», — сказал Рогулев.

Главной точкой соприкосновения Москвы и Вашингтона после окончания Второй мировой войны было стратегическое оружие, добавил он.

«Вопросы отношений к нему, вопросы его использования, вопросы его ограничения всегда были стержнем российско-американских отношений. Есть, конечно, виды продуктов, в которых и Америка, и Россия заинтересованы, но объем этот был минимальный для экономик обеих стран. Поэтому никогда экономической подоплеки в этом не было», — сказал американист.

В мае сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена отказалась от аренды участков залива Кука на юге Аляски. Предполагалось, что их будут использовать для добычи нефти и газа. Отмечалось, что отмена аренды в том числе соответствует политическим обещаниям Байдена, «данным во имя прекращения глобального потепления».

Аляска находилась в составе России до 1867 года, после чего была продана США по итогам сделки между странами.