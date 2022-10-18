В Свердловской области двоих подростков заподозрили в убийстве пенсионерки

Двоих подростков заподозрили в убийстве пожилой женщины в Свердловской области. Об этом во вторник, 18 октября, сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

Тело пожилой женщины 1953 года рождения было обнаружено вечером 16 октября у дома по улице 40 лет октября в городе Алапаевске. На теле присутствовали признаки криминальной смерти в виде многочисленных травм туловища и головы, а также ожогов.

По словам главы пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти женщины стали обширные термические ожоги головы, туловища и конечностей 4-й степени.

«Дикий случай произошел в вечернее время 16 октября, когда подростки гуляли. Увидев жертву, догнали ее, достали из своего пакета бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, облили женщину и при помощи спички подожгли», — приводит ТАСС слова полковника Горелых.

Поняв, что натворили, подростки стали звать на помощь и искать воду, однако было поздно — пенсионерка умерла, пишет Pravda.Ru.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве, совершенном с особой жестокостью, сообщает RT. Согласно предварительным выводам следствия, на женщину совершили нападение два подростка в возрасте 16 и 12 лет.

Как сообщает Life.ru, старший подросток отпущен под обязательство о явке, 19 октября ему планируют избрать меру пресечения. Второй подросток не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, но в ходе расследования в обязательном порядке будут приняты иные меры, направленные на недопущение впредь причин и условий, которые способствовали совершению преступления.

15 октября Волжский районный суд Саратова отправил под стражу 14-летнюю девочку по делу об убийстве ее 10-летней сестры. 13 октября тело 10-летней девочки с множественными ножевыми ранениями и следами термического воздействия обнаружила в квартире ее мать, которая вернулась с работы. В настоящее время с подростком проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.