Американский издательский дом Penguin Random House в начале декабря опубликует сборник выступлений президента Украины Владимира Зеленского. Данные о книге опубликованы на сайте издательства.

«Сборник «Послание с Украины» включает речи, которые он [Зеленский] выбрал, чтобы рассказать историю украинского народа», — говорится в описании.

Книга выйдет 6 декабря. Стоимость печатного издания составит $16. Также ожидается выход электронной и аудиоверсии книги.

Ранее, 5 сентября, немецкая газета Berliner Zeitung заявила, что украинские общественные деятели, политики и эксперты обвинили Зеленского во лжи народу страны. По словам автора статьи, Зеленский замалчивал информацию о возможности начала боевых действий на Украине. Издание пишет, что подобные обвинения угрожают «внутреннему политическому единству» Украины.

16 сентября президент России Владимир Путин указал на то, что Зеленский не готов к переговорам с Россией. Он подчеркнул, что Киев надеется решить проблему военным путем. Между тем, как заявил российский лидер, Россия сделает всё для того, чтобы украинский конфликт прекратился как можно скорее.

До этого Путин назвал целью спецоперации прекратить войну Киева против соотечественников. По его словам, на территории сегодняшней Украины после переворота власти создают мощный антироссийский анклав, который угрожает непосредственной безопасности самой РФ.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет вел против мирного населения республик. Также отмечалось, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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