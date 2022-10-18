Эксперт объяснила решение зарубежных банков прекратить обслуживание карт «Мир»

Решение о приостановке обслуживания платежных карт «Мир» принимается на уровне отдельных банков, рассказала «Известиям» 18 октября руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, комментируя прекращение проведения операций с российскими картами в двух киргизских кредитных организациях.

Эксперт напомнила, что о подобных случаях сообщалось в Турции, Казахстане, Вьетнаме. Это связано с заявлением минфина США о готовности вводить вторичные санкции за поддержку российской платежной системы за рубежом, уточнила она.

«Конечно, для российских владельцев карт «Мир», находящихся за рубежом, это плохие новости, но решения банков вряд ли как-то существенно отразятся на отношениях России с теми странами, которые в целом готовы поддерживать сотрудничество», — добавила Беленькая.

Ранее в этот день стало известно, что киргизские банки Дос-Кредобанк и Бакай-банк приостановили проведение операций с российскими картами. 23 сентября сообщалось, что обслуживание прекращено и в кредитных организациях Узбекистана по «техническим причинам».

Использование российской платежной системы прекратили в конце сентября несколько турецких государственных банков. При этом 5 октября газета Aydınlık написала, что обсуждается возможность использования турецкой платежной системы Troy.

В то же время 8 октября издание Al-Shorouk сообщило, что операции с российской национальной валютой и картами платежной системы «Мир» в ближайшее время могут начаться в банках Египта.

Карты национальной платежной системы используют в том числе в Абхазии, Армении, Белоруссии, Казахстане, Таджикистане и др. Вскоре карты «Мир» будут принимать в странах Ближнего Востока, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Китае. Как заявил 6 сентября вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, переговоры с этими странами уже ведутся.