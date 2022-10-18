Названа предварительная причина смертельного ДТП в Новой Москве

Авария с участием маршрутки на Киевском шоссе в Москве произошла из потери управления. Об этом 18 октября сообщает корреспондент «Известий».

«Согласно основной версии, водитель маршрутки не справился с управлением из-за мокрого асфальта. Он ехал по полосе, в какой-то момент столкнулся с легковушкой, ушел в неуправляемый занос, наехал на ограждение и опрокинулся», — рассказал корреспондент с места событий.

ДТП произошло ранее в этот день на повороте с Киевского шоссе в сторону аэропорта Внуково. С трассы вылетело маршрутное такси, следовавшее от станции метро «Саларьево» в Апрелевку.

«В результате ДТП пострадало десять человек. К сожалению, один из них погиб. Позже будет производиться подъем маршрутного такси пожарным краном», — сообщил заместитель начальника пожарно-спасательного отряда МЧС России по Москве Павел Серов.

Погибшей оказалась женщина 1987 года рождения, проживавшая в Московской области.

На место происшествия прибыл медицинский вертолет для госпитализации пострадавших. По данным МЧС, всего в салоне микроавтобуса находились 25 человек.