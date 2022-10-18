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Россиянин арестован в Москве за сотрудничество с иностранным государством

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Лефортовский районный суд Москвы арестовал россиянина за сотрудничество с иностранным государством. Об этом 18 октября сообщили «Известиям» в пресс-службе инстанции.

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«Постановлением Лефортовского районного суда г. Москвы от 18 октября 2022 года в отношении Пищулина Павла Андреевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 (один) месяц 27 (двадцать семь) суток, то есть до 14 декабря 2022 года», — говорится в сообщении.

Подсудимый подозревается в совершении преступления по статье 275.1 Уголовного кодекса России («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»)

Санкция по данной статье предусматривает наказание от двух до восьми лет со штрафом до 1 млн рублей.

В августе в Новосибирске был задержан директор Института теоретической и прикладной механики (ТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александр Шиплюк. В отношении него возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ).

Фигурант арестован и находится в столичном СИЗО «Лефортово».

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