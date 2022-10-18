Макрон обвинил Байдена в протекционизме и призвал Европу проснуться

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил американского лидера Джо Байдена в протекционизме, который может испортить отношения США и Евросоюза. Об это 17 октября пишет газета Politico.

В публикации отмечается, что Евросоюз недоволен политикой администрации Байдена в сфере производства и закупки электромобилей. В качестве примера говорится о том, что, несмотря на улучшение торговых отношений с ЕС со времен бывшего президента Дональда Трампа, Вашингтон всё еще призывает сограждан «покупать американское».

«Американцы покупают американское и проводят очень агрессивную стратегию государственной помощи. Китайцы закрывают свой рынок», — сказал Макрон французской ежедневной газете Les Echos.

Макрон заявил также, что европейским странам следует подготовить ответ на эту политику США.

«Мы должны проснуться, ни американцы, ни китайцы нам таких подарков не сделают! Европа должна подготовить сильный ответ и действовать очень быстро», — приводит Politico слова президента Франции.

Кроме того, автор статьи, указывает, что конфликт на Украине также добавил трений в американо-европейские отношения. На это повлияло увеличение зависимости Европы от американского газа на фоне энергетического кризиса.

Эксперт по международной торговле Института Жака Делора Эльвир Фабри отметил, что слова Макрона отражают общеевропейскую обеспокоенность Законом о снижении инфляции, принятым Вашингтоном в этом году. Он предусматривает реализацию в США товаров внутреннего производства, что, по мнению европейских политиков, подрывает торговые отношения с ЕС и другими партнерами, отмечается в статье.

Евросоюз, как пишет Politico, планирует подать апелляцию во Всемирную торговую организацию, если Вашингтон продолжит вести протекционистскую торговую политику.

13 октября испанское издание Rebelion написало, что Европа находится на пути к немыслимому ужасу, выступая в последнее время как колония, которая подчиняется интересам США. Отмечается, что европейские страны вынуждены сократить инвестиции в социальную сферу и отложить изменение энергетической модели на фоне массовой закупки оружия. События на Украине служат США для их экономической реактивации и сохранения глобальной гегемонии, оспариваемой Россией и Китаем, добавили в издании.

До этого, 10 октября, Global Times высказал предположения, что Вашингтон наслаждается эскалацией ситуации вокруг Украины, поскольку США намерены извлечь максимум выгод из российско-украинского конфликта. Развитие ситуации зависит отнюдь не от готовности Киева сражаться «до последнего украинца», а от того, нужен ли США этот конфликт для собственного продвижения, отмечал автор статьи.

9 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предрек Европе негативные последствия отказа от российских энергоресурсов в ближайшие 10–20 лет. Он добавил, что в настоящее время США наживаются на энергокризисе в Европе, продавая им газ по тройной цене.

Кризис в Европе разразился на фоне введенных Евросоюзом санкций против России, которая с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

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