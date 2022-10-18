Мужчина пострадал при пожаре в деревянном доме в Данкове
В городе Данков Липецкой области в результате пожара в жилом доме пострадал человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пожар произошел 17 октября на улице Московской. Горел частный деревянный одноэтажный дом, обложенный кирпичом.
В результате пострадал 55-летний житель дома, пишет LipetskMedia. Информация о его состоянии не приводится. Сгораемые конструкции здания были уничтожены по всей площади.
В тот же день возгорание случилось в 14-этажном доме на улице Космонавтов в Липецке. Пострадал 40-летний мужчина.
Как выяснилось, в квартире загорелась кровать, уточняет GOROD48. Огнем были уничтожены личные вещи.
В ночь на 18 октября пожар произошел в частном доме в поселке Жигалово Иркутской области. В результате погибли три человека. Одной женщине удалось выбраться из огня, ее госпитализировали.