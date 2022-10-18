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Офис Зеленского назвал критической энергетическую ситуацию на Украине

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Фото: REUTERS/Stringer
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На Украине после ракетных ударов России возникла критическая ситуация с энергоснабжением, заявил 18 октября замглавы офиса президента страны Кирилл Тимошенко.

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«У нас критическая ситуация по всей стране. Один регион зависит от другого», — цитирует его издание «Страна.ua».

Исполнительный директор украинской компании ДТЭК Дмитрий Сахарук в ходе всеукраинского телемарафона добавил, что поражены две теплоэлектростанции.

«Разрушения значительные, разрушениям подверглись объекты, которые критические для функционирования наших станций, без них они не могут работать нормально», — отметил он.

Специалисты проводят инспекцию поврежденных станций, идет тушение возникших пожаров. Сахарук отметил, что подобные объекты после обстрелов вряд ли удастся восстановить быстро.

По некоторым объектам энергетики обстрелы ведутся по два-четыре раза, подчеркнул он. Однако и быстро разрушить энергосистему невозможно, отметил он

«Она строилась при Советском Союзе, имела многоуровневую защиту от подобных ситуаций, чтобы ее разрушить, нужно знать, куда бить, и бить системно», — заключил Сахарук.

Ранее во вторник Тимошенко рассказал, что в результате повреждения теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Деснянском районе на окраине Киева в некоторых районах города отсутствует вода и электроэнергия. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении двух объектов критической инфраструктуры.

18 октября были обстреляны объекты критической инфраструктуры в разных регионах Украины, на территории страны была объявлена воздушная тревога.

В офисе президента Украины сообщили о двух попаданиях по объекту энергообеспечения в Житомире. Кроме того, прогремел взрыв в Днепре. Очевидцы сообщили о пожаре на Приднепровской ТЭС. Мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил, что город остался без электричества и воды.

В этот же день украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о том, что с 10 октября на Украине была повреждена треть электростанций страны, что привело к отключениям электроэнергии по всей стране.

Удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. Президент РФ Владимир Путин во время совещания Совета безопасности сказал о том, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима.

Глава государства упомянул ЧП на Крымском мосту. По его словам, эти события ставят Украину в один ряд с одиозными террористическими группировками.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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