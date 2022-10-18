СКР: основная версия крушения Су-34 в Ейске связана с технической неисправностью судна

Следователи рассматривают техническую неисправность в качестве основной версии крушения самолета Су-34 в Ейске. Об этом 18 октября сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР) в Telegram-канале.

Военные следователи и криминалисты в настоящее время работают на месте происшествия, пишет «Газета.Ru».

«Следствием изъяты образцы топлива на аэродроме вылета, а также необходимая документация. Допрашиваются летчики, которые успели катапультироваться, а также персонал аэродрома», — говорится в заявлении СКР.

Кроме того, с места крушения Су-34 изъяты бортовые самописцы.

СКР возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним».

Самолет упал во дворе многоэтажки Ейска вечером 17 октября. Оба летчика успели катапультироваться.

По данным МЧС, погибли 13 человек, в том числе трое детей. 19 пострадали. Взрыва на месте падения самолета не было, пожар начался из-за разлива горючего.

Оба летчика успели катапультироваться.

Губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев отмечал, что если дом в Ейске не будет восстановлен, то людям, потерявшим жилье, власти региона купят новые квартиры. Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей.

В Ейском районе объявлен трехдневный траур.