Вооруженные силы России (ВС РФ) овладели населенным пунктом Горобьевка в Харьковской области Украины. Об этом 18 октября сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«На купянском направлении подразделения российской армии в ходе наступательных действий овладели населенным пунктом Горобьевка Харьковской области», — сообщил он на брифинге.

В ходе наступления российские войска нанесли значительное поражение подразделениям 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины, отметил Конашенков.

Кроме того, в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области ВС РФ сорвали попытку атаки ротной тактической группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), усиленной танками. Их потери на данном направлении составили более 60 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два пикапа.

14 октября российские войска овладели господствующими высотами в районе населенного пункта Времевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). В ходе наступления было уничтожено свыше 90 украинских военных, два танка, шесть боевых бронированных машин и три пикапа.

Днем ранее стало известно, что российские войска захватили две господствующие высоты в районе Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). Уточнялось, что обе дороги в город также находятся под контролем союзных войск.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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