Трое детей госпитализированы после отравления угарным газом в Подмосковье

Трое детей отравились угарным газом в Московской области. Об этом стало известно во вторник, 18 октября.

По данным источника «Известий», инцидент произошел в поселке Аргуново из-за неисправности электрического обогревателя.

«В доме произошло замыкание от обогревателя, которым отапливали дом», — уточнил источник.

По предварительным данным, пострадали два мальчика трех и двух лет, а также годовалая девочка.

Известно, что дети вместе с матерью были доставлены в Воскресенскую областную больницу.

12 октября сообщалось, что в Саратовской области двое детей отравились угарным газом. Они были госпитализированы с подозрением на отравление окисью углерода.

До этого, 18 сентября в Казани угарным газом отравились 37-летняя женщина, 11-летний мальчик и шестилетняя девочка. Следователи установили, что отравление произошло из-за плохой вентиляции вследствие поломки газового оборудования или неисправности дымохода. Возбуждено уголовное дело.