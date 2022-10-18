С хоккеиста Ничушкина сняли обвинения в нарушении антидопинговых правил

Международная федерация хоккея (IIHF) сняла с российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо» Валерия Ничушкина обвинения в нарушении антидопинговых правил. Об этом во вторник, 18 октября, сообщила пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Отмечается, что IIHF не намерена инициировать дисквалификацию Ничушкина за нарушение антидопинговых правил.

«Это стало возможным после результатов дополнительных исследований Швейцарской лаборатории допинговых анализов. IIHF уведомила Ничушкина о том, что все обвинения с игрока сняты. Федерация хоккея России будет рада видеть Валерия в составе национальной сборной после возвращения команды на международную арену», — говорится в сообщении.

В ноябре 2021 года стало известно, что Ничушкин может быть дисквалифицирован на четыре года из-за данных, обнародованных на Олимпиаде 2014 года. Тогда сообщалось, что хоккеист не собирается признавать свою вину в том, чего не совершал, и готов судиться с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) из-за возможной дисквалификации.

В 2014 году Ничушкин играл за сборную России на Олимпиаде в Сочи. Из-за данных бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова он был признан нарушителем антидопинговых правил.