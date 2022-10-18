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С хоккеиста Ничушкина сняли обвинения в нарушении антидопинговых правил

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Фото: Global Look Press/Amber Bracken
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Международная федерация хоккея (IIHF) сняла с российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо» Валерия Ничушкина обвинения в нарушении антидопинговых правил. Об этом во вторник, 18 октября, сообщила пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

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Отмечается, что IIHF не намерена инициировать дисквалификацию Ничушкина за нарушение антидопинговых правил.

«Это стало возможным после результатов дополнительных исследований Швейцарской лаборатории допинговых анализов. IIHF уведомила Ничушкина о том, что все обвинения с игрока сняты. Федерация хоккея России будет рада видеть Валерия в составе национальной сборной после возвращения команды на международную арену», — говорится в сообщении.

В ноябре 2021 года стало известно, что Ничушкин может быть дисквалифицирован на четыре года из-за данных, обнародованных на Олимпиаде 2014 года. Тогда сообщалось, что хоккеист не собирается признавать свою вину в том, чего не совершал, и готов судиться с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) из-за возможной дисквалификации.

В 2014 году Ничушкин играл за сборную России на Олимпиаде в Сочи. Из-за данных бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова он был признан нарушителем антидопинговых правил.

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