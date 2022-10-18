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Эксперт дал инвесторам совет в условиях «криптозимы»

Эксперт Русяев заявил, что в условиях «криптозимы» настало время заходить на рынок криптовалюты
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Фото: Global Look Press/Silas Stein
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Криптовалюта с учетом ситуации в мире остается инструментом, принадлежащим только инвестору, и наступившая «криптозима» является лучшим временем для подобных инвестиций. Такое мнение юрист и эксперт по криптовалюте Илья Русяев высказал во вторник, 18 октября.

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По словам эксперта, раньше распространенным экспертным мнением было не вкладывать в криптовалюту те деньги, которые вы не готовы потерять. Однако сегодня традиционные финансовые инструменты переживают не меньший кризис, чем криптовалюты, и в первую очередь кризис доверия.

«С учетом текущей мировой турбулентности крипта остается тем инструментом, который принадлежит только вам. Но его нужно осваивать, чтобы избежать рисков потерь из-за отсутствия базовых навыков обращения», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

Русяев отметил, что многие опытные инвесторы уже давно диверсифицируют свой портфель на 5–7% в криптовалюту.

«Можно ожидать, что в ближайшем будущем всё больше людей будут знакомиться с криптой и пользоваться ею», — предположил специалист.

Также он сообщил, что с точки зрения разумного инвестора сейчас хорошее время для того, чтобы заходить на рынок криптовалют, поскольку он просел на 70% от своих максимумов.

По мнению Русяева, BTC и ETH — хорошие варианты для покупки на долгосрочную перспективу. Кроме этого, интересны проекты, за которыми стоят сильные и технологичные команды развития. Для таких вложений нужно иметь хорошую экспертизу.

Он подчеркнул, что наступило время, когда спекулятивная функция инструмента уходит на второй план, а на первый выходит его децентрализованная ценность.

«В итоге выгоду от приобретения крипты можно выразить не в разнице между курсами покупки и продажи, а в том, что купленные монеты на вашем личном кошельке не могут быть заблокированы, а доступ к ним сохранится в любой точке мира, где есть интернет», — заключил он.

О том, что ЕС принял восьмой пакет антироссийских санкций, стало известно 6 октября, передает RT. Согласно ограничениям, в том числе введен полный запрет на обслуживание криптоактивов граждан и резидентов РФ, передает НСН. Кроме того, запрещено предоставление российским компаниям IT, инжиниринговых и юридических услуг. Сотрудник одной из криптовалютных компаний рассказал «Известиям», что запрет европейским криптовалютным сервисам вести дела с россиянами способны соблюсти только те организации, которые проводят идентификацию клиента, в частности это централизованные криптобиржи.

В Минфине заявили, что уверены, ограничения практически не отразятся на инвесторах из РФ, так как офис многих криптобирж находится в виртуальном пространстве, поэтому ими могут воспользоваться граждане из любых стран. Этому способствует технология DeFi (децентрализованных финансов), уточнили в ведомстве.

Страны Запада ввели рестрикции в отношении РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято из-за ухудшения обстановки в регионе в связи с обстрелами со стороны украинских военных.

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