Ереван попросил ОБСЕ отправить наблюдателей на границу с Азербайджаном

Армения обратилась в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для отправки наблюдателей из организации на границу с Азербайджаном. Об этом 18 октября в Ереване на пресс-конференции с главой МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян

«Хочу подчеркнуть, что для нас крайне важна политическая оценка ситуации, которую представят наши союзные государства», — сказал глава армянского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что для Еревана важно понять позицию ОБСЕ по ситуации, «которая представляет собой агрессию против Республики Армения и вторжение на суверенную территорию Республики Армения».

17 октября Армения и Азербайджан согласились содействовать гражданской миссии Евросоюза вдоль совместной границы. Работа европейской миссии начнется в октябре.

В тот же день директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов заявил «Известиям», что гражданская миссия, которую согласовали главы МИД 27 стран ЕС для содействия решению проблем на границе Азербайджана и Армении, вряд ли будет эффективна. По его словам, европейская миссия — «определенный конкурент российскому миротворческому контингенту».

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности внести вклад в реализацию трехсторонних соглашений Армении, Азербайджана и России. РФ открыта к обсуждению принятия дополнительных мер, подчеркнул министр.

4 октября Армения, Азербайджан и США обсудили разработку мирного соглашения между Ереваном и Баку. Главы МИД стран договорились продолжить обсуждения, направленные на установление стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

Отношения Армении и Азербайджана регулярно обостряются на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года стороны при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Последний раз ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в сентябре 2022 года, Ереван и Баку сообщили о погибших с каждой из сторон и обменялись взаимными обвинениями в эскалации.