На фоне энергокризиса участились случаи краж древесины в Германии

В Германии участились случаи воровства древесины из лесов. Причина краж — высокие цены на энергоносители и дефицит дров, передает телеканал «Известия». В 2021 году 1 куб. м древесины обходился в €60–70. Сейчас 1 куб. м древесины стоит дороже — около €200. Департаменты лесного хозяйства усиливают контроль. За кражу дров грозят серьезные штрафы или тюрьма, сообщают власти.

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