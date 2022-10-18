Пять пассажиров автобуса пострадали в ДТП на трассе под Казанью

Под Казанью в результате ДТП с участием автобуса пострадали пять человек. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Авария произошла утром 18 октября на трассе Зеленодольск – Казань возле поселка Урняк. По предварительной информации, перед пассажирским автобусом резко затормозил автомобиль, который пропускал пешехода. Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса выкрутил руль вправо и врезался в металлическую конструкцию пешеходного перехода.

В результате пострадали пятеро пассажиров общественного транспорта. Они получили ушибы. Всего в салоне автобуса в момент столкновения находились 35 человек.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Зеленодольская городская прокуратура начала проверку.

В этот же день автобус с пассажирами опрокинулся на Киевском шоссе в Новой Москве. Один из пассажиров погиб, еще несколько человек пострадали.