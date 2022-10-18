В Госдуме допустили конфискацию имущества россиян в странах Евросоюза

Страны Евросоюза (ЕС), в том числе Финляндия, могут пойти на конфискацию имущества россиян, которое находится на их территориях. Об этом 18 октября заявил депутат Госдумы Артем Туров.

«Мы наблюдаем длительное время, что страны Запада, которые всегда декларировали защиту частной собственности, свободу слова, нарушают свои собственные ценности», — приводит слова Турова «Дума ТВ» для «Известий».

Депутат считает, что «позиция по отъему собственности» у россиян может появиться в странах ЕС как продолжение санкционной политики.

«Они (страны Запада. — Ред.) не остановятся ни перед чем, нарушая собственные законы, собственные позиции. Это всё делается для того, чтобы как можно больше поддержать ту русофобскую позицию, которая запущена в первую очередь в США, а страны ЕС послушно выполняют ее», — заключил Туров.

Накануне глава минобороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что власти страны могут конфисковать имущество россиян, если оно находится на территории, важной для безопасности государства. Он добавил, что в ближайшие недели внесет в парламент страны предложение ужесточить законодательство в отношении сделок с недвижимостью, в случае если клиенты не являются гражданами стран Евросоюза.

13 октября член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал абсурдом планы Финляндии построить забор на границе с Россией, о которых глава правительства Финляндии Санна Марин напомнила днем ранее, выразив надежду получить широкую парламентскую поддержку своей инициативы.

11 октября президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что сейчас не время разговаривать с Россией. Он также подчеркнул, что не планирует разговаривать с президентом России Владимиром Путиным и будет готов к этому, «если в поле зрения появится что-то хорошее».

30 сентября Финляндия запретила въезд российским гражданам с туристическими визами, после чего на контрольно-пропускных пунктах практически исчезли очереди.