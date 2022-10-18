Уганда намерена поставить свои электрокары в Россию

Уганда намерена в будущем поставлять в Россию электромобили собственного производства. Об этом 18 октября сообщило агентство «Прайм».

О решении поставлять в Россию своей компактный электромобиль Kiira EV рассказал посол Уганды в России г-н Кизиге.

«Уганда намерена в будущем поставлять в Россию электромобили собственного производства», — сообщил дипломат.

Разработкой электромобилей в Уганде занимается государственное предприятие Kiira Motors, созданное в 2007 году. Модель Kiira EV, представленная в 2011 году, считается первым африканским электромобилем.

На сайте производителя сказано, что аккумуляторная система электромобиля Kiira EV состоит из четырех аккумуляторных батарей по 64 литий-ионных элемента, соединенных последовательно. Батарея емкостью 40 Ач и напряжением 207 В рассчитана на то, чтобы проехать расстояние в 80 км.

Интерес к теме автотранспорта вызван тем, что недавно Уганда заключила соглашение с КамАЗом о строительстве завода по производству российских грузовиков для последующего экспорта в другие страны Африки.

11 октября «Автостат» сообщил, что российский рынок новых электромобилей в сентябре текущего года вырос на 30%. Жители РФ в первый месяц осени приобрели 209 новых электромобилей. Такой показатель на 29,8% больше, чем в 2021 году. В марочном рейтинге сегмента электромобилей на первое место в сентябре вышел Volkswagen с результатом 69 единиц. Второе место заняла Tesla (44 шт.), третье — Audi (20 шт.). Пятерку лидеров замкнули Mercedes-Benz и Hongqi (12 и 11 шт. соответственно).