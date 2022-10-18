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Под Одессой ликвидирована станция космической связи правительства Украины
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Под Одессой ликвидирована станция космической связи правительства Украины

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Фото: РИА Новости/Иван Родионов
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В Одесской области уничтожена станция космической связи центра правительственной связи Украины. Об этом 18 октября сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Палиевка Одесской области уничтожена станция космической связи Центра правительственной связи Украины», — сказал он.

Как продолжил Конашенков, в районах Артемовска, Выемки и Соледара Донецкой Народной Республики(ДНР) уничтожены три американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50 производства США.

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По словам представителя Минобороны, у населенного пункта Петропавловка ДНР была уничтожена пусковая установка украинского ЗРК С-300, а в районах Новоивановки Николаевской области, Одноробовки Харьковской области и Красного Лимана ликвидированы три склада боеприпасов.

Кроме того, Вооруженные силы РФ нанесли серию ракетных ударов по энергетическим объектам и по системе военного управления Украины.

Ранее во вторник на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Кривом Роге и других городах. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в стране с 10 октября было повреждено 30% электростанций, это привело к отключениям электроэнергии.

Также в этот день заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о трех попаданиях в крупный объект энергетической сферы в Киеве. По его словам, в результате повреждена ТЭЦ в Деснянском районе на окраине города, в некоторых районах отсутствуют вода и электроэнергия.

Известно о пожаре на Приднепровской ТЭС.

Ранее в октябре президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза заявил, что решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он указал на ЧП на Крымском мосту и попытку ВСУ подорвать газопровод «Турецкий поток».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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