Bloomberg: Евросоюз отказался от введения потолка цен на российский газ из-за разногласий

Евросоюз (ЕС) воздержится от введения потолка цен на российский газ на фоне политических разногласий и опасений ограничения поставок. Об этом 18 октября сообщило Bloomberg.

«Нынешняя ситуация вызывает экономические и социальные трудности, ложась тяжелым бременем на граждан и на экономику. Увеличение стоимости энергоресурсов приводит к снижению покупательной способности граждан и потере конкурентоспособности компаний», — говорится в черновом варианте документа Евросоюза.

По данным агентства, Еврокомиссия обирается предложить меры для борьбы с ростом цен на энергоносители. Предполагается, что проект будет представлен уже во вторник, пишет «Газета.Ru».

Однако страны-члены ЕС, по информации Bloomberg, решили воздержаться от немедленного ограничения цен на газ.

Вместе с тем накануне международный аналитик рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов предположил, что Евросоюз планирует закупать около 15% объема от общего потребления газа через одного покупателя, что позволит минимизировать конкуренцию и сдержать рост цен. Такой механизм, по его мнению, планируется ввести на один квартал, в период пикового потребления.

На прошлой неделе вице-премьер России Александр Новак выразил надежду на то, что Евросоюз не будет вводить лимит цен на закупаемый газ, отметив, что это может вызвать противоположный эффект.

В начале сентября министры финансов стран G7 договорились о введении потолка цен на нефть и газ из России.