Реклама
Прямой эфир
Мир
Тайвань заявил о появлении в регионе 11 самолетов и двух кораблей КНР
Политика
В Кремле рассказали о защите новых субъектов в составе РФ
Мир
Турция получила гарантии от США по выходу российской агропродукции на рынок
Мир
Ереван попросил ОБСЕ отправить наблюдателей на границу с Азербайджаном
Интернет
РКН потребовал от Google разблокировать аккаунты Совфеда в YouTube
Мир
Посольство РФ назвало дискриминацией арест россиян в Норвегии
Политика
Путин провел встречу с губернатором Самарской области Азаровым
Армия
Под Одессой ликвидирована станция космической связи правительства Украины
Политика
ГД приняла в I чтении проект о праве мобилизованных передавать управление бизнесом
Мир
Несколько районов Киева остались без воды и электроэнергии
Мир
Эстония на заседании совета ЕС предложит передать активы РФ Украине
Мир
В Верховную раду внесли постановление о разрыве дипотношений с Ираном
Сюжет:

Bloomberg: Евросоюз отказался от введения потолка цен на российский газ из-за разногласий

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евросоюз (ЕС) воздержится от введения потолка цен на российский газ на фоне политических разногласий и опасений ограничения поставок. Об этом 18 октября сообщило Bloomberg.

Затяжной потолок: предел цен на газ может попасть в новый пакет санкций ЕС
Почему эксперты считают, что Союз «бежит впереди паровоза»

«Нынешняя ситуация вызывает экономические и социальные трудности, ложась тяжелым бременем на граждан и на экономику. Увеличение стоимости энергоресурсов приводит к снижению покупательной способности граждан и потере конкурентоспособности компаний», — говорится в черновом варианте документа Евросоюза.

По данным агентства, Еврокомиссия обирается предложить меры для борьбы с ростом цен на энергоносители. Предполагается, что проект будет представлен уже во вторник, пишет «Газета.Ru».

Однако страны-члены ЕС, по информации Bloomberg, решили воздержаться от немедленного ограничения цен на газ.

Вместе с тем накануне международный аналитик рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов предположил, что Евросоюз планирует закупать около 15% объема от общего потребления газа через одного покупателя, что позволит минимизировать конкуренцию и сдержать рост цен. Такой механизм, по его мнению, планируется ввести на один квартал, в период пикового потребления.

На прошлой неделе вице-премьер России Александр Новак выразил надежду на то, что Евросоюз не будет вводить лимит цен на закупаемый газ, отметив, что это может вызвать противоположный эффект.

В начале сентября министры финансов стран G7 договорились о введении потолка цен на нефть и газ из России.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022