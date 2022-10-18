Ученые восстановили популяцию осетровых в Азовском море

Ученым удалось восстановить популяцию осетровых в Азовском море. Процесс продолжается. Об этом сообщает Азово-Черноморский филиал ФГБНУ «ВНИРО».

Выводы были сделаны на основе научных данных, полученных при мониторинге. Во время уловов попадается много осетровых, пишет RostovGazeta со ссылкой на сообщение научно-исследовательского института.

Так, рыбопромысловые бригады каждый день вылавливают до 10 видов таких рыб. Речь идет об особях русского осетра и севрюги. После различных измерений рыб выпускают обратно. Данные будут использовать при расчете абсолютной численности и общего запаса.

В конце сентября сообщалось, что в Астраханской области задержали двух местных жителей, которые занимались незаконной скупкой рыбы осетровых пород. Подозреваемые планировали дальнейшую перепродажу ценных пород рыб. В холодильной камере, расположенной в гаражном кооперативе, обнаружили 219 осетров и 60 севрюг. Их стоимость оценивается примерно в 35 млн рублей.