Президент Украины Зеленский заявил о разрушении с 10 октября 30% электростанций страны

В результате российских ударов по энергетической и критической инфраструктуре Украины разрушено 30% электростанций страны. Об этом 18 октября сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

«С 10 октября 30% электростанций Украины были разрушены, что вызвало массовые отключения электричества по всей стране», — написал он в своем аккаунте в Twitter.

Также, добавил Зеленский, Россия не оставила места для переговоров.

Ранее в этот день замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в скором времени в стране наступят сложные времена с электроснабжением, и не исключил отключений электричества.

Накануне, 17 октября, премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что в результате ударов пострадала энергетическая инфраструктура Киева.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины начались 10 октября. В тот день взрывы произошли в Киеве и других крупных городах страны. Ряд населенных пунктов остался без электричества и водоснабжения. Как отмечал украинский премьер Денис Шмыгаль, в первый день атак в восьми регионах были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры.

10 октября президент России Владимир Путин во время совещания Совета безопасности заявил о том, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту.

11 октября доктор военных наук Константин Сивков рассказал «Известиям», что удар высокоточным оружием по инфраструктуре Украины, несмотря на массированный характер, носит демонстративный характер. Так Москва дает понять Киеву, что следующим шагом могут стать ракетные пуски по центрам принятия решений.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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