Бизнесмена в Якутске осудят за уклонение от уплаты налогов на 18 млн рублей
В Якутске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного предпринимателя. Мужчина уклонился от уплаты налогов на 18 млн рублей.
По версии следствия, мужчина с 2016 по 2018 год предоставлял налоговую декларацию с заведомо ложными сведениями о полученных доходах. В результате бюджет недополучил крупный доход. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.
Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией-плательщиком». Материалы дела направлены в Якутский городской суд для рассмотрения по существу.
Днем ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении директора организации в Ставрополе, которого заподозрили в уклонении от уплаты налогов на 19,5 млн рублей.