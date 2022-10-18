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Тайвань заявил о появлении в регионе 11 самолетов и двух кораблей КНР

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Фото: REUTERS/Ann Wang
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Министерство обороны Тайваня во вторник, 18 октября, зафиксировало в своем регионе два корабля ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и 11 самолетов. Информацию об этом опубликовали в Twitter на странице островного оборонного ведомства.

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«Сегодня (18 октября 2022 г.) до 17:00 (GMT+8) вокруг нашего региона было обнаружено 11 самолетов НОАК и 2 корабля ПЛАН. Вооруженные силы следили за ситуацией и реагировали на эти действия с помощью самолетов ВВС, военно-морских кораблей и ракетных комплексов наземного базирования», — сказано в публикации.

Во время маневров два истребителя — Су-30 и J-11 («Цзянь-11») — пересекали так называемую срединную линию Тайваньского пролива, отмечено в заявлении. Военнослужащие острова в качестве ответной меры поднимали воздушный патруль, распространяли радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы.

14 сентября министерство обороны Тайваня сообщило о приближении к острову пяти кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая и 24 самолетов. В ответ на это тайваньские военные подняли воздушный патруль, распространяли радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы.

3 сентября сообщалось о появлении в регионе Тайваня пяти китайских кораблей и четырех самолетов.

После визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси ситуация в регионе обострилась. В КНР настоятельно просили воздержаться от поездки Пелоси на Тайвань. Свой визит политик назвала свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии. Визит Пелоси является первым официальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей Соединенных Штатов за последние 25 лет.

МИД Китая выразил решительный протест из-за ее визита. Там в очередной раз призвали США прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня. В ведомстве также назвали визит Пелоси серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая. После визита КНР временно приостановила сотрудничество с США в ряде сфер. Также Пекин начал военные учения вблизи острова.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. Штаты открыто поддерживают власти Тайваня.

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