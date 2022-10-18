Свалку с химикатами нашли под Омском

В Омском районе, в Богословском сельском поселении, обнаружили гору минеральных удобрений с истекшим сроком годности. Свалку устроили на территории заброшенного тепличного хозяйства.

Как пишет ИА «ОМСКРЕГИОН» со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора, вещество белого цвета находится на земельном участке сельхозназначения площадью 9 кв. м. В ведомстве пояснили, что по закону для агрохимикатов должно быть специальное хранилище.

Специалисты выяснили, что на свалке находятся минеральные удобрения аммофос, карбамид, калий хлористый. Поскольку срок годности их истек, а хранение осуществлялось с нарушениями, может быть причинен вред здоровью людей и окружающей среде.

Также на одном из смежных участков, в водоохранной зоне реки Омь, находятся биологические отходы и еще одна свалка на площади около 1 га. Сейчас ведомство устанавливает собственников агрохимикатов. От них потребуют уничтожения удобрений в соответствии с законодательством.

Ранее в Омске зафиксировали выбросы фенола. Это вещество приводит к химическим ожогам. Превышение ПДК фенола Обь-Иртышское УГМС обнаружило в Советском округе города в пятницу, 14 октября. Концентрация вредного вещества превысила норму в 1,2 раза.