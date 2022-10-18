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В Ейском районе объявили трехдневный траур после ЧП с самолетом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Хижняк
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Трехдневный траур объявлен с 17 по 19 октября в Ейском районе Краснодарского края после падения самолета на девятиэтажный дом в Ейске. Об этом во вторник, 18 октября, сообщили местные власти.

Огненный след: в Ейске упал самолет
При взлете у истребителя-бомбардировщика Су-34 загорелся один из двигателей

«В Ейском районе траур уже объявлен», – сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

ЧП произошло вечером 17 октября. Самолет Су-34 вылетел с военного аэродрома Южного военного округа, чтобы выполнить учебно-тренировочный полет.

При наборе высоты один из двигателей загорелся, что, предположительно, стало причиной крушения самолета. Оба летчика катапультировались. Самолет упал во дворе многоэтажки, начался пожар.

По данным МЧС, погибли 13 человек, в том числе трое детей. Взрыва на месте падения самолета не было, пожар начался из-за разлива горючего.

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку. Возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ («Нарушение правил полетов или подготовки к ним»).

Кондратьев отмечал, что в случае, если дом не будет восстановлен, людям, потерявшим жилье, власти Кубани купят новые квартиры. Семьям погибших после ЧП в Ейске выплатят по 1 млн рублей.

Президент России Владимир Путин выслушал доклады министров и главы Краснодарского края по ситуации в Ейске. Глава государства поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

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