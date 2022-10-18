Свыше 430 тыс. человек поставили прививки от гриппа в Приморье
Вакцинацию против гриппа в Приморском крае прошло свыше 430 тыс. человек, в том числе почти 139,6 тыс. детей. Об этом сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство региона.
Наиболее активно прививки делают жители Владивостока, Артема, Находки, Уссурийска и Партизанского района. Высокий охват вакцинацией отмечается среди работников здравоохранения и образования. Кроме того, высокая активность отмечается среди школьников, привито 93,3 тыс. учеников.
Охват вакцинацией среди людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями составляет 30,7% от плана. Прививки сделали 91,7 тыс. человек. Низкий процент вакцинации отмечается среди граждан среднего возраста.
14 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о первом зарегистрированном случае заражения вирусом гриппа A(H3N2). Других вирусов гриппа в России выявлено не было.